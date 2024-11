Formiche.net - Le rinnovabili non bastano per una rete sostenibile. La versione di Torlizzi

L’evoluzione delle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e il quantum computing, ha posto sfide significative per le politiche energetiche globali, in particolare per il Green deal europeo. A distanza di sei anni dai primi segnali di crisi energetica in Europa, si è osservato come la decarbonizzazione, senza l’ausilio di gas e nucleare, abbia contribuito in modo significativo alla crisi stessa. Nonostante la guerra in Ucraina abbia fornito un facile alibi per spiegare l’aumento dei prezzi energetici, la realtà è che questi avevano già subito forti rialzi a causa della carenza di produzione eolica nel nord Europa. Ciò evidenzia quanto una decarbonizzazione spinta senza il supporto di gas e nucleare abbia creato un contesto di instabilità e volatilità nel mercato energetico.La crescente digitalizzazione, necessaria per lo sviluppo di data center che supportano l’intelligenza artificiale, aggiunge ulteriore pressione sul sistema energetico.