Serieanews.com - La top 7 dei calciatori francesi in Serie A: voi ci mettereste anche Theo o Marcus Thuram?

che hanno giocato inA sono più di 150: abbiamo messo in classifica i 7 migliori secondo noiNegli ultimi anni, il campionato italiano ha visto una nuova ondata di talentiche stanno cercando di lasciare il loro segno nellaA.Hernandez,, Mike Maignan, e Benjamin Pavard sono solo alcuni dei giocatori transalpini che stanno facendo parlare di sé nel nostro campionato.Michel Platini c’è nella classifica dei 7 migliori talentidel nostro campionato.figlio invece no –anews.comAl momento, nessuno di loro può ancora dire di essere tra i 7 migliori di sempre, ma chissà cosa riserverà il futuro.con le sue cavalcate sulla fascia, Maignan con le sue parate miracolose,con i suoi gol e Pavard con la sua solidità difensiva potrebbero davvero ambire a un posto nella top 10, soprattutto se continueranno a lungo la loro avventura in Italia.