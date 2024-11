Gamberorosso.it - La silenziosa rivoluzione del bistrot di Camogli che punta tutto sui vini artigianali

Chi ha una buona carta dei, spesso ha carenze nel comparto gastronomico e viceversa. Trovare qualcuno che sposi appieno la filosofia di un’esperienza enogastronomica completa sotto ogni punto di vista è talvolta raro. Questo non accade a(Genova) grazie all’impegno e alla passione di chi si cela dietro al nome Fermento. Massimiliano Rossi, Enrico Massone ed Enrico Mortola sono i soci di quest’innovazione nel mezzo di focacce al formaggio e locali per turisti spesso aperti solo durante il periodo estivo. «La nostra ambizione era quella di portare un’idea fresca in un contesto turistico, che presenta grandi sfide, come gli inverni lunghi e poco affollati. Volevamo creare un locale non solo apertol’anno, ma che diventasse un vero e proprio punto di riferimento», spiega Mortola al Gambero Rosso.