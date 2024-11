Tvplay.it - Juventus, pronto il clamoroso rientro dalla Premier: si può già a gennaio

Leggi su Tvplay.it

I bianconeri guardano allaLeague e puntano ad una vecchia conoscenza che potrebbe rientrare in Serie A già a gennaio.Non si può certamente considerare negativo questo avvio di Thiago Motta sulla panchina della. I bianconeri infatti sono pienamente nel gruppone che guida la classifica di Serie A. Il momentaneo sesto posto in classifica non deve ingannare visto che il Napoli capolista è praticamente a un tiro di schioppo. Anche in Champions League, nonostante nelle ultime due partite sia arrivato un solo punto, i bianconeri sono in piena corsa per la qualificazione diretta.Se c’è però un punto sul quale lapuò migliorare è l’attacco. Al momento i bianconeri hanno segnato 21 gol in campionato e 7 in Champions League. Numeri non malvagi, ma se contestualizzati rivelano una produzione offensiva al di sotto delle medie delle dirette concorrenti.