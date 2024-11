Oasport.it - Italia-Australia oggi, Coppa Davis 2024: orari semifinale, programma, tv, streaming

A Malaga sarà ancora: la sfida che lo scorso anno valse il titolo, nell’edizionedelle Finali delladi tennis va in scena nel penultimo atto. Gli azzurri, guidati da Filippo Volandri, continuano nella difesa del trofeo conquistato nel 2023, proprio contro gli oceanici.Nella manifestazione in corso in Spagna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.La diretta tv delladelladi tennis traedsarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la direttadelle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.