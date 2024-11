Feedpress.me - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, vola da Donald Trump: incontro sulla "sicurezza globale"

Leggi su Feedpress.me

to in Florida con un aereo del governo olandese per incontrare il futuro presidente degli Stati Uniti, come hanno annunciato i media olandesi. Secondo la televisione pubblica NOS ,, ex primo ministro olandese, ha utilizzato un aereo del governo olandese per raggiungere l’aeroporto di Palm Beach , vicino al resort Mar-a-Lago di. Lasta coprendo il costo del volo, poiché.