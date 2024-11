Ilgiorno.it - Il prezzo della disabilità. Le rette scaricate sulle famiglie. La battaglia finisce davanti al Tar

Leggi su Ilgiorno.it

Sarà il Tar a pronunciarsi sulla legittimitàdelibera con la quale il Comune di Aicurzio ha deciso di pagare solo il 30%retta di centri e servizi per le persone conlasciando di fatto il restante 70% a carico delle stesse persone cono delle loro. La delibera è stata approvata dalla Giunta il 7 agosto scorso, riguarda l’inserimento di tre ragazzi connei centri socioeducativi e nel Servizio di formazione all’autonomia (Sfa) ed era stata pubblicamente contestata dalle, come riportato a ottobre. Ma invano. Daniele Ciceri (in foto), papà di Riccardo, 27enne concognitiva, ha quindi deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi, assistito dagli avvocati Laura Andrao (in foto), esperta nella tutela dei diritti delle persone con, e Tommaso Montorsi.