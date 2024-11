Iltempo.it - Il Ministero dell'Istruzione illuminato di rosso contro la violenza sulle donne | GUARDA

Da ieri sera e fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazionele, ile del Merito saràdi, il colore simboloa lottai femminicidi, le violenze e le discriminazioni di cui ancora oggi lesono vittime. "Sicurezza, libertà, dignità per ogni donna si ottengono diffondendo, a partire dalle scuole, la cultura del rispetto", ha commentato il ministroe del Merito, Giuseppe Valditara, partecipando alla manifestazione inaugurale. Presenti alla cerimonia, come si vede nel video pubblicato sul canale YouTube del ministro Giuseppe Valditara, le studentesse e gli studenti di tre istituti scolastici di Roma: il Liceo Artistico "Enzo Rossi", il Liceo Coreutico DAF con una performance dal titolo "Voci di" e l'IIS "Einaudi" con un'installazione dedicata alle vittime di femminicidio avvenuti nel 2024.