Gaeta.it - Grande affluenza ai mercatini di Natale di Verona: misure di traffico attivate

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a un intenso weekend natalizio, richiamando migliaia di visitatori ai tradizionali. Con l’aumento del flusso turistico, la Polizia Locale ha attuato un piano strategico per gestire il. I dettagli delleadottate e la situazione delle strade della città sono di interesse per residenti e turisti.Piano dele accesso alla cittàCon l’afflusso record di visitatori aidi, la Polizia Locale diha attivato un piano difinalizzato a garantire la sicurezza e il corretto deflusso dei veicoli. Da mezzogiorno, i parcheggi del centro hanno raggiunto la saturazione, costringendo molti automobilisti a cercare alternative. Per ovviare a questo problema, sono state istituite navette di collegamento dalla Fiera verso il centro, facilitando gli spostamenti.