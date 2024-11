Liberoquotidiano.it - GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "VOCI DI LIBERTA': IL CORAGGIO E LA FORZA DELLE DONNE" DI CLAUDIA CONTE

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ogni anno, migliaia disubiscono violenze fisiche, psicologiche ed economiche. In occasione dellaInternazionale per l'Eliminazione dellale, lunedì 25 novembre si terrà a Roma, presso il Teatro Parioli Costanzo, un importante convegno – ideato dalla giornalista e scrittricee promosso dalla Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati - dedicato alla riflessione e all'approfondimento sul fenomeno delladi genere, con l'obiettivo di promuovere consapevolezza, prevenzione e solidarietà. A partire dalle ore 17.30, interverranno la Sen. Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato alla Difesa); l'On. Lucia Albano (Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze); l'On. Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati); Gianluca Curti (CEO Minerva Pictures); Angelo Argento (Presidente Cultura Italiae), Marcello Cardona (Prefetto, già Commissario straordinario per le vittime di) e Fariba Karimi (attivista iraniana Associazione “Woman Life Freedom Europe”).