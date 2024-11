Ilfattoquotidiano.it - Educazione alle relazioni, un anno dopo l’annuncio di Valditara nessuna scuola ha recepito il piano e non c’è monitoraggio

Era il 22 novembre di unfa quando, all’indomani della morte di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato, il ministro dell’Istruzione e del Merito presentava in Senato accanto ai colleghi Eugenia Roccella e Gennaro Sangiuliano, ildisteso con la consulenza di Alessandro Amadori, assunto a 80mila euro all’dal ministero non solo per la realizzazione di questo, ma anche per progetti di internazionalizzazione.L’incarico di consulenza finì al centro delle polemiche: opposizioni e centri antiviolenza contestarono al ministro di aver messo alla guida di un progetto così importante l’autore di opere “sessiste e misogine”. Spenti i riflettori sul consulente, difeso a spada tratta da Giuseppe, è rimasto sul tavolo il progetto. Tre pagine di numero che non hnulla a che fare con l’ora diall’affettività e/o sessuale: la prima con otto richiami alla legislazione “Visto, visto.