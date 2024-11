Gamberorosso.it - Ecco come cambia la Valpolicella attraverso l'evoluzione di un vino iconico

Leggi su Gamberorosso.it

La Poja prima ancora che essere unè un luogo, un’idea visionaria, il punto di incontro tra le colline della, la Valdadige e il basso Garda. Nel 1979 Giovanni Allegrini pianta il cocuzzolo della collina La Grola a 320 metri di altitudine ricavandone un vigneto cinto dai cipressi di 3 ettari scarsi a forma di triangolo, su un abbacinante suolo calcareo. Contrariamente a quanto avviene per le vigne dedicate in zona ai i vini a denominazione, ricorre unicamente alla corvina e rinuncia alla tradizionale pergola realizzando un modernissimo (per l’epoca e le tradizioni) vigneto a guyot. Con la vendemmia 1983 vede la luce il nuovoe da allora La Poja rappresenta una delle etichette iconiche della. Abbiamo avuto la fortuna di assaggiarne alla cieca 7 edizioni servite in magnum e queste sono le nostre impressioni.