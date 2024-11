Lanazione.it - Diffamazione, denunciata la sindaca ’Avenza resiste’ querela Arrighi

UnaperallaSerena. I fatti di via Sforza del 21 agosto scorso sopno costati adun atto giudiziario. Are la prima cittadina per aver tacciato di razzismo un gruppo di manifestanti sono stati Michela Pinelli e Adelmo Della Zoppa, entrambi attivisti del comitato ‘Avenzasupportati dai legali Alessio e Monica Menconi e da tutti gli iscritti dello stesso comitato. Presente anche l’avvocato Antonio Battolla. I due riferiscono di aver visto cambiare le loro vite, "ogni volta che scriviamo sui social siamo tacciati di razzismo – hanno detto nel corso di una conferenza stampa –, e ad Avenza dove vivono molti stranieri siamo malvisti. Avenza è una città integrata, e noi non siamo razzisti". I fatti risalgono all’inaugurazione nei locali della ex Circoscrizione dello sportello consolare della Repubblica Dominicana.