Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, Sinner e Volandri: “Non dimentichiamo chi ha portato l’Italia fino a Malaga. C’è un segreto dietro questa finale”

“Non sono scontati i gironi, non sono scontati i quarti e lo avete visto con la Spagna e gli Stati Uniti. Arrivare inè importante per noi, vuol dire aver lavorato bene”. Il capitano delFilipporicorda il lavoro che c’èladiraggiunta dalper il secondo anno consecutivo. Gli azzurri erano i favoriti, ma poi i pronostici vanno confermati sul campo. A partire da Jannik, che viene da una stagione vincente ma pure massacrante: “ora deve riposare – sottolinea– dobbiamo raccogliere le energie perché abbiamo un giorno in meno per riposare rispetto all’Olanda“. Ecco, l’ultimo atto è la sfida agli olandesi.può riconquistare l’Insalatiera e firmare uno storico bis, trascinata dalla coppia Jannik-Matteo Berrettini.