Coppa Davis 2024 Italia di nuovo in finale | Sinner regola De Minaur adesso l’Olanda per l’Insalatiera

Leggi su Sportface.it

L’è indiper il secondo anno consecutivo. Jannikha infatti battuto Alex Deper la nona volta in altrettanti incontri, con il risultato di 6-3 6-4. Dopo la vittoria di Berrettini in rimonta su Kokkinakis, il numero uno del ranking Atp ha così conquistato il punto del 2-0 nei confronti dell’Australia capitanata da Lleyton Hewitt. Un risultato mai in dubbio, nonostante un Decomunque positivo e pronto a provarle tutte per mettere in difficoltà quella che ormai sembra essere la sua bestia nera. Intanto il tassametro dei numeri dalda record di, che registra la vittoria numero 72 a fronte di 6 sconfitte. Domani la sfida con, per la terzanella storia del tennisno dopo i trionfi dal 1976 e ovviamente dello scorso anno.