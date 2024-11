Gaeta.it - Chiusura stradale sulla A14: lavori in corso nelle gallerie tra Pescara e Francavilla

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Uno stop temporaneoA14 Bologna-Taranto tocca il tratto che va daovest Chieti asud. Quest’interruzione è prevista per consentiredi manutenzione agli impianti“Colle Rotondo” e “Immacolata e Vaccari”, programmate per le ore notturne. Gli automobilisti che percorrono questa arteria cruciale, soprattutto in direzione Bari, devono prestare attenzione a queste modifiche del traffico.Dettagli dellaLaavrà luogo dalle 22:00 di martedì 26 novembre fino alle 5:00 di mercoledì 27 novembre. Questo lasso di tempo è stato scelto per minimizzare il disagio ai viaggiatori, in quanto è previsto un minor traffico durante le ore notturne. Durante questa, non sarà possibile percorrere il tratto, e per questo gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni fornite.