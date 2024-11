Ilfattoquotidiano.it - Casaleggio contro Conte e costituente del M5s: “Eclissi finale di un sogno. Grillo? Pilastro escluso, io sarei potuto essere ministro”. Su La7

“Questa iniziativa è sostanzialmente figlia di un fallimento elettorale dopo l’altro, sta certificando la scomparsa e l’di quel“. Così, in una intervista di quasi 40 minuti rilasciata a Omnibus (La7), Davideboccia definitivamente Nova, l’assembleadel M5s che oggi vede la sua resa dei conti con l’atto.Diverse le staffilate del figlio del cofondatore del M5s, Gianroberto, a Giuseppee al Movimento: “Vedo che oggi hanno pubblicato finalmente il numero degli iscritti, o almeno quanti dovrebbero, perché nessuno ha modo di certificarlo, ma sono sostanzialmente dimezzati rispetto a quando sono uscito. Questa gestione dall’alto non funziona e ovviamente è in declino. Si decide dall’alto con chi ci si allea alle regionali – continua – chi deve partecipare, qual è il candidato regionale, e poi si perde.