Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: tutto su Reda Belahyane per gennaio. Il piano di Moncada

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi muove sul frontee il grande obiettivo per la sessione invernale è: il piano di MoncadaIlpuntasu. Dopo le indiscrezioni rilasciate negli scorsi giorni, arrivano conferme e come riportato anche dal quotidiano: il centrocampista marocchino di proprietà dell’Hellas Verona è il grande obiettivo dei rossoneri per la sessione invernale diè protagonista di un grande inizio di stagione con la maglia dei gialloblù, tanto che non c’è solo ilsul giocatore, ma anche l’Inter. Il direttore dell’area tecnica delMoncada, però, ha in mente un piano per cercare di anticipare tutti e bruciare la concorrenza dei nerazzurri: ovvero quello di tastare il terreno già in questi giorni, per arrivare acon un’offerta vicina ai 10/15 milioni di euro.