Sport.quotidiano.net - Basket: la squadra di coach Rossetti riscatta alla grande la sconfitta con Brescia della prima giornata. Suljanovic e Deme trascinatori. Next Gen Cup: la Unahotels asfalta Trieste

Leggi su Sport.quotidiano.net

64102: Colussi, Di Rienzo 10, Choeunkam 5, Cinquepalmi, Facchin 2, Obljubech 6, Degrassi, Cossutta, Guerrieri 11, Martucci 13, Muller 15, Paiano 2. All.: Comuzzo.: Lusetti F. 4, Selva 1, Carboni 2, Bonaretti 6, Bardelli 2,28, Mainini 4, Lusetti L. 13, Emokhare 4,19, Manfredotti 16, Samb 3. All.:. Parziali: 22-13, 32-44, 51-71. SecondadiGen Cup da urlo per l’Under 19 dichee si riprendebeffarda dell’esordio contro. I baby biancorossi partono male, ma piazzano un secondo quarto da antologia trascinati da Imran(nella foto) e(per lui doppia-doppia con 19 punti e 12 rimbalzi), ribaltando le sorti dell’incontro giàdell’intervallo con un parziale di 31-10 che parla da solo.