Ilfattoquotidiano.it - “Attenti alle truffe del Black Friday: se cliccate i link con smartphone e vestiti griffati in super sconto, vi rubano i soldi”: l’allarme di Assoutenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Diffidate da sconti troppo elevati e poco credibili: nessuno vi venderà mai unoda 1.000 euro a 100 euro“. Con questo monito,lanciasulleonline che si intensificano in vista del, la settimana di sconti di fine novembre. “Ilscatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti“, spiega il presidente Gabriele Melluso. “Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram, Telegram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzanodi siti che praticano sconti altissimi suo capi di abbigliamento griffato“.Il decalogo anti-truffa diPer evitare di cadere nella trappola dei truffatori,ha stilato un vademecum con dieci consigli utili:Diffidate da sconti troppo elevati e poco credibili.