Gaeta.it - Allevamenti 4.0: La Sostenibilità nella Cooperazione Lattiero-Casearia in Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il settore-caseario sta attraversando una fase di trasformazione significativa, che sfrutta l’innovazione tecnologica per ridurre l’impatto ambientale e migliorare il benessere animale. Grazie a iniziative pionieristiche come il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart”, alcunisi stanno avvicinando a modelli sostenibili. In questo contesto, la cooperativa Pieve Ecoenergiaprovincia di Cremona emerge come esempio di efficienza e responsabilità ambientale, grazie all’applicazione di un impianto modernizzato in grado di monitorare le emissioni di CO2 e ottimizzare l’uso delle risorse.Gestione delle risorse e impatto ambientaleLa stalla 4.0 rappresenta un paradigma innovativo nel contesto della. Qui, l’adozione di tecnologie avanzate consente un monitoraggio attento delle emissioni di anidride carbonica e una gestione efficiente delle risorse.