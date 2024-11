Metropolitanmagazine.it - Alberto Matano, chi è il marito Riccardo Mannino e il primo incontro: “Ho fatto io il primo passo, ero folgorato”

per molto tempo ha tenuto nascosta la sua vita privata. Poi è arrivato il coming out, le nozze col compagno di sempre, l’avvocato, e qualche aneddoto alla spicciolata sul suo percorso sentimentale, tra amori con donne e la lotta (in giovane età) contro il bullismo. “Tutto è cominciato dal bullismo, a me è capitato a scuola, sono cresciuto in ritardo, mi prendevano in giro, fino a 16 anni ero alto 1 e 60, ero più esile. E poi c’è stata la legge sull’omofobia che in quei giorni era in discussione al Senato. Ho sentito un calcio nello stomaco, una ferita che si è riaperta. Ho avvertito il bisogno di dire la mia. Questo è stato il motore di tutto”., attualedel giornalista, è un avvocato cassazionista, scopriamo un pó di più sul loro amore.