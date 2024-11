Gaeta.it - Università Dante Alighieri: Elezione di un Rettore sotto Accusa mentre il Ministero Impone un Stop

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un clima di tensione permea l’di Reggio Calabria, dove un presunto gruppo autoproclamatosi come organo di governo ha tentato di eleggere un nuovo, nonostante ildell’e della Ricerca abbia vietato qualsiasi attività deliberativa. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i membri del Consiglio d’Amministrazione dell’ateneo, che denunciano la mancanza di legittimità in queste azioni e il rischio di svendita del patrimonio accademico a soggetti privati.Il contesto dell’delInfatti, quanto accaduto allaha suscitato sconcerto all’interno e all’esterno della comunità accademica. Il presidente del Consiglio d’Amministrazione, Pasquale Basilicata, ha segnalato come l’delproceda senza alcun riconoscimento da parte dei soci fondatori e delle istituzioni coinvolte.