Suspicious Mind |  richiedi i biglietti omaggio per l’anteprima esclusiva e incontra il cast

Sei pronto a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile? Funweek.it ti offre l’opportunità unica di partecipare aldis, il nuovo thriller psicologico che sta già facendo parlare di sé.Potrai assistere alla proiezione in anteprima al Cinema Adriano di Roma in programma lunedì 2 Dicembre 2024 alle 20.30.Inoltre potraire il regista Emiliano Corapi e ildel film, tra cui Matteo Oscar Giuggioli che saranno presenti in sala ed introdurranno il films, sinossiQuando un uomo e una ragazza restano bloccati nell’ascensore dell’hotel in cui soggiornano, nei rispettivi partner, rimasti fuori ad attenderli, s’insinua il dubbio che nel tempo trascorso dentro sia accaduto qualcosa. Tuttavia il sospetto del tradimento genera nelle coppie, di età differente, reazioni opposte, innescando dinamiche imprevedibili e sempre più pericolose.