Su Canale 5 Ennio Doris – C’è anche domani | trama cast e curiosità

Domenica 24 novembre 2024, in prima serata, su Canale 5, il film in prima tv "Ennio Doris – C'è anche domani", diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Massimo Ghini e Lucrezia Lante Della Rovere. La pellicola è stata presentata lo scorso settembre nella Sala Volpi del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia, nel contesto della 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, all'interno del Venice Production Bridge con una breve introduzione del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Su Canale 5 in onda il 24 novembre "Ennio Doris – C'è anche domani": tutte le curiosità. Scomparso il 24 novembre di tre anni fa, Canale 5 ha scelto di ricordare l'imprenditore e banchiere italiano, trasmettendo il film che ripercorre la vita del fondatore di Banca Mediolanum.