Liberoquotidiano.it - "Studenti? Ecco cosa sono". Ennesimo scontro tra collettivi e polizia, Cruciani smaschera Benifei | Video

Siamo alle solite. Idi estrema sinistra vogliono impedire che le associazioni studentesche che si richiamano alla destra svolga attività politica in università. Non è la prima volta che accade, soprattutto a La Sapienza. Ma dopo i tumulti dei giorni scorsi per il No Meloni Day è quanto meno doveroso interrogarci sulla natura di queste persone. Non rispettano il pluralismo di idee, non accettano che anche altripossa fare politica in ateneo e commettono atti violenti contro di loro e perfino la. In tre parole?fascisti rossi. A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è andato in scena un accesissimo confronto tra Giuseppee Brando. Come al solito, il Pd e la sinistra tout court offre copertura politica ai facinorosi rossi.