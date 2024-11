Formiche.net - Sicurezza ambientale, la nuova sfida (anche per la Nato)

Leggi su Formiche.net

Il cambiamento climatico non è più solo una questione, ma un problema totale che tocca la stabilità sociale, economica, geopolitica: in definitiva una priorità dinazionale. Questo è stato il tema centrale del workshop “Climate Change and Natural Hazards in the Euro-Mediterranean Region: Security Impacts and Crisis Management”, organizzato dalla Fondazione Med-Or insieme allaScience for Peace and Security Programme (SPSP) e all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), tenutosi a Roma dal 19 al 21 novembre.L’evento, che ha riunito esperti, diplomatici e rappresentanti della società civile di oltre quindici Paesie partner, ha analizzato l’impatto del cambiamento climatico sull’ecosistema securitario del Mediterraneo Allargato, o “Mediterraneo Profondo” (come citato durante una delle sessioni di analisi).