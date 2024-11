Liberoquotidiano.it - Se la "Quercia" del Pd è ancora piena di spine: i problemi del campo largo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Solo a ”urne mezze vuote” - come ha titolato l'insospettabile Fatto Quotidiano per darsi una ragione del crollo elettorale di Giuseppe Conte, «il migliore presidente del Consiglio» italiano dopo Camillo Benso di Cavour o, più recentemente, «il politico più incompreso nel mondo» - può accadere ciò che si è visto in Emilia-Romagna, e in misura minore anche in Umbria. Una specie di replica blasfema del miracolo di Cana, dove Gesù trasformò l'acqua in vino, o di quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando lo stesso Gesù fece saziare con 5 pesci e 2 pani all'uopo moltiplicati, appunto, cinquemila persone che alla fine lasciarono 12 cesti pieni di avanzi. Nella sempre rossa Emilia-Romagna, più- ripeto- che nell'Umbria tornata a sinistra, il Pd ha raggiunto un quasi autosufficiente 43 per cento, pur avendo perduto 110 mila voti rispetto alle precedenti elezioni regionali, in cui aveva preso il 34,7 per cento.