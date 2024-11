Ilgiorno.it - Sciopero dei treni 23 e 24 novembre. Gli orari, le corse garantite e come farsi rimborsare

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 222024 – Si preannuncia un weekend complicato, in tutta Italia, per chi viaggia in treno. Il motivo, lonazionale di 24 ore dei ferrovieri indetto circa un mese fa e poi confermato da Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro, per chi aderirà, coinvolgerà il personale ditalia, Trenord e del gruppo Ferrovie dello Stato da domani 23dalle ore 21 a domenica 24alle ore 20.59 per gli addetti alla circolazione. Trattandosi di giorni festivi, non sono previste fasce di garanzia. Mentre nulla cambia per il trasporto locale, che non è coinvolto nello. Trenordtalia Le regioni delloTrenord Lopotrebbe,detto, avere ripercussioni anche sul servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.