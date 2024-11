Salvini | Netanyahu è benvenuto in Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.11 Sul mandato di arresto della Corte penale internazionale contro, il vicepremierafferma che "se venisse in, il premier israeliano sarebbe il. Sono altri i criminali di guerra". Da ministro dei Trasporti annuncia che, per lo sciopero generale del 29/11, "se non si rispettano le fasce di garanzia, interverrò direttamente con limitazioni di orario e, se sarà il caso, con precettazioni".Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma è altrettanto sacro il diritto al lavoro di chi non sciopera".