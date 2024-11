Oasport.it - Rugby, l’Italia sfida gli All Blacks a Torino nella partita più dura

Si chiude il novembre ovale dele gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno sabato sera ala Nuova Zelanda. Unasicuramente affascinante, ma al tempo stesso al limite della missione impossibile, per una formazione che non ha convinto sin qui, venendo nettamente battuta dall’Argentina e poi vincendo in extremis contro la Georgia. E con gli Allservirà una prestazione perfetta per uscire a testa alta.La squadra di Scott Robertson è reduce dal doloroso ko subito a Parigi contro la Francia e ha voglia di riprendere subito a correre. Per farlo il coach neozelandese si affida a una formazione di altissimo livello, limitando al massimo gli esperimenti, e mettendo giocatori chiave ed esperti al comando. Così in cabina di regia si siede Beauden Barrett, mentre il triangolo allargato fa paura con Will Jordan estremo, Caleb Clarke e Mark Tele’a alle ali.