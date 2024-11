Ramsdale e Bednarek salteranno lo scontro con il Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 16:41:36 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il portiere del Southampton Aaronsalterà la partita di domenica contro il, capolista della Premier League, per un infortunio al dito.Il portiere in prestito dell’Arsenal si è ritirato dalla squadra inglese di Lee Carsley durante la pausa per le nazionali e dovrà affrontare “un paio di settimane” in panchina, secondo il tecnico dei Saints Russell Martin.Anche il difensore Jannon potrà partecipare alla visita degli uomini di Arne Slot per un infortunio al ginocchio.“Saranno entrambi fuori per questo fine settimana e per un certo numero di settimane”, ha detto Martin.“Aaron ha subito un’operazione al dito, se tutto va bene tornerà prima di Natale.“Jan, abbiamo parlato molto velocemente dopo la partita.