Iodonna.it - Poco sport femminile in tv: la risposta arriverà dal nuovo canale televisivo che sarà a breve lanciato da Woopi Goldberg

Non è solo un, ma una dichiarazione audace che sfida lo status quo del mondo dello. Whoopi, icona del cinema e della televisione americana, ha deciso di mettere la sua fama e il suo potere mediatico al servizio di una causa che le sta a cuore: dare alle donne nellola visibilità che meritano. L’attrice ha, infatti, deciso di investire nel mondo dello, lanciando uninteramente dedicato alle atlete: si chiamerà All Women’ss Network. Pechino 2022, l’Italia chiude con 17 medaglie: le atlete azzurre grandi protagoniste X Leggi anche › Simone Biles torna alle Olimpiadi dopo la depressione e incanta il pubblico Whoopiper lo, da sempre appassionata di, ha sperimentato in prima persona le discriminazioni che le donne devono affrontare in questo settore e, partendo proprio dalla sua esperienza personale, ha deciso di creare un palcoscenico dove le atlete possano brillare di luce propria, senza essere oscurate dalla predominanza dellomaschile.