Thesocialpost.it - Olbia, morto l’imprenditore che aveva contratto la malaria

Un imprenditore diè deceduto dopo essere stato colpito dalla. L’uomo, di 45 anni, era stato ricoverato nell’ospedale Giovanni Paolo II a partire da mercoledì scorso. Si era ammalato mentre si trovava a Zanzibar e pare che non avesse intrapreso alcuna misura di profilassi prima del viaggio, anche se questo aspetto è ancora sotto verifica.Leggi anche: La Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la RussiaIl 45enne si trovava nel reparto di Rianimazione ed è entrato in coma a causa di uno shock settico. Ogni tentativo del personale medico di rianimarlo si è rivelato vano.Dopo il suo rientro dalla vacanza, ha iniziato a sentirsi male ed è stato portato in ospedale in condizioni di emergenza. Sin dall’inizio presentava febbre e convulsioni, con la situazione che si è dimostrata subito critica.