Nuoto, i convocati dell'Italia per i Mondiali in vasca corta: c'è anche Martinenghi tra i 30 azzurri

E’ stato diramato dal direttore tecnico della Nazionale italiana di, Cesare Butini, l’elenco dei 30per i2024 in, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre: saranno 18 gli uomini e 12 le donne in gara in Ungheria. Variegata la composizione della delegazione, con atleti esperti, tra i quali Nicolò, che sarà dunque presente alla rassegna, e giovanissimi, con 13 nuotatori nati tra il 2000 ed il 2003, ed altri 7 tra il 2004 ed il 2007.Spiega le proprie scelte al sito federale il DT degli, Cesare Butini: “La squadra è stata completata considerando le buone indicazioni fornite dalle prestazioni ai recenti Campionati Assoluti. Faranno parte di questa rappresentativa molti atleti esperti come Quadarella, Pilato,, Razzetti e Miressi, matanti giovani, con l’intenzione di favorire il ricambio generazionale necessario per affrontare con qualità e densità i numerosi eventi del quadriennio olimpico“.