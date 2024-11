Notizie.com - Novità partite Iva 2025, cambiano acconti e rate: come si pagheranno le tasse

Leggi su Notizie.com

Sono diverse leche potrebbero essere introdotte per i titolari di partita Iva durante il prossimo anno: quali sono e cosa cambierà nel.Si avvicina sempre di più la conclusione dell’iter parlamentare della Legge di Bilanciosu cui il Governo italiano sta lavorando, ormai da mesi, in vista della definitiva approvazione, prevista entro il prossimo 31 dicembre.Ivasile(Notizie.com)Non si hanno, dunque, ancora molte conferme su quanto verrà inserito all’interno del testo della Manovra che poi sarà convertito in legge entrando in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno. Non si escludonoper i titolari di partita Iva su cui starebbe riflettendo l’esecutivo. Sono diverse, difatti, quelle che potrebbero arrivare a gennaio.