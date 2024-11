Ilfattoquotidiano.it - Nel confessionale c’è Gesù che dà consigli ai fedeli. L’iniziativa in una chiesa di Lucerna fa discutere: “L’Ai non ha la bussola morale necessaria per la religione”

Un volto digenerato dall’intelligenza artificiale accoglie iin undelladi San Pietro a, in Svizzera. L’esperimento, parte del progetto “Deus in Machina“, sta scatenando un acceso dibattito sul ruolo dell’IA nella sfera religiosa. “Vogliamo dare alle persone un’opportunità tangibile per confrontarsi con l’IA e avviare una discussione significativa sul suo possibile utilizzo nella fede”, spiega il teologo Marco Schmid, tra i promotori del progetto che sta suscitando polemiche.Come funziona il2.0? Il sistema, sviluppato da informatici e teologi dell’Università di Scienze Applicate di, consiste in uno schermo che mostra un volto animato di, posizionato dietro una grata e sincronizzato con le risposte generate dall’IA. Ipossono attivare ilpremendo un pulsante, parlare al sistema e riceverespirituali o confessare i propri peccati.