Musetti deluso dopo il crollo in Coppa Davis | Prestazione imbarazzante il peso della maglia si sente Cosa farei se fossi il capitano

Una brutta partita quella giocata da Lorenzocontro l’argentino Cerundolo che lo ha sconfitto con merito nei quarti di finale diper 6-4, 6-1.deludente che ha rischiato di essere decisiva per l’eliminazione dell’Italia dal torneo, salvata poi dalla vittoria di Sinner in singolare e nel doppio con Matteo Berrettini.ha giocato un match nettamente al di sotto delle sue possibilità e lui stesso se n’è reso conto. Nella conferenza stampa post gara, il numero 17 del mondo si è detto molto stupito in negativo dalla sua prova.2024: Italia in semifinale, chi sono le rivali Calendario, regolamento e tabellone aggiornatoLe parole di Sinner“Una giornata di me**a in cui non ha funzionato niente. Mi ero allenato bene nei giorni scorsi con Berrettini e non avevo perso un set”, ha dichiarato