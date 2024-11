Inter-news.it - Mondiale per Club, 600 milioni ai club! Quanto guadagnerà l’Inter

Il prossimoper2025 rappresenta una svolta epocale per il calcio internazionale, sia dal punto di vista sportivo che economico. Con la partecipazione di 32da tutto il mondo, tra cui Inter e Juventus per l’Italia, la FIFA prevede di suddividere una cifra astronomica: circa 600di euro. Ecco come avverrà la suddivisione perilnerazzurro secondoriportato da Times.PREMI RECORD – Il nuovo formato delperassegnerà premi significativi aipartecipanti. Secondoriportato dal Times, il solo ingresso nel torneo garantirebbe a ciascununa cifra compresa tra 18 e 19di euro, a titolo di premio di partecipazione. Questo sarebbe l’incasso minimo per i, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo.