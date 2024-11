Thesocialpost.it - Maltempo, la situazione precipita in Toscana: vento distrugge i tetti, persone evacuate e scuole chiuse

Sferzata dal: Allagamenti, Alberi Caduti e Mareggiate, Decine di Interventi della Protezione CivileUna violenta ondata dista flagellando lada ieri, causando danni significativi e disagi diffusi in diverse province. Eugenio Giani, presidente della Regione, ha descritto la scorsa notte come un periodo di intensa operatività: “È stata una notte di interventi, durante la quale il sistema di Protezione Civile dellanon ha mai smesso di operare per garantire la sicurezza”, ha dichiarato sui social.Le aree più colpite includono la costa, la Lucchesia, le province di Pistoia e Prato e il Mugello. Raffiche diche hanno raggiunto i 200 km/h sull’Appennino, allagamenti e alberi caduti hanno messo a dura prova il territorio, richiedendo interventi urgenti e continui.