L’Inter anti Verona con due veri dubbi | la probabile formazione!

Giorno di vigilia e di rifinitura per, che domani sarà ospite delal Marcantonio Bentegodi. Simone Inzaghi dovrà sciogliere ancora due.RIPARTENZA – Partito il conto alla rovescia per rivederein campo, dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri vanno a caccia del bottino pieno a, dove lo scorso anno ha pareggiato per 2-2 all’ultima giornata e con il titolo già in saccoccia da quattro giornate. La squadra di Simone Inzaghi, seconda in classifica insieme ad altre quattro, giocherà domani alle 15, per far fronte alla partita di Champions League con il Lipsia di martedì sera. Ecco perché alcune scelte di Inzaghi saranno condizionate dalla partita contro i tedeschi. Sono due idel mister piacentino, che risolverà probabilmente durante la rifinitura di oggi.