Lindt Italia inaugura il suo 36° negozio a Torreano, deliziando i clienti con specialità al cioccolato

Facebook WhatsAppTwitter Il 21 novembre 2023 segna un’importante data per, che ha aperto un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Città Fiera didi Martignacco, Udine. Questazione del 36°monomarca nel Bel Paese offre ai visitatori non solo un’ampia gamma di prodotti cioccolatieri, ma anche una serie di delizie pensate per celebrare l’occasione. Nei primi quattro giorni di apertura, sarà possibile gustare gratuitamente le famose praline Lindor, un modo per introdurre inell’universo delpremium proposto da.Un design esclusivo per un’esperienza unicaIl nuovo store dirappresenta un perfetto connubio tra eleganza e modernità, riflettendo lo stile distintivo del marchio. La scelta cromatica che predominano negli ambienti è il classico gold&brown, in grado di rendere ogniShop immediatamente identificabile.