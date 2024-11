Latuafonte.com - L’Imperatrice 2 come finisce: finale spiegato, storia vera, stagione 3

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 9:05 pm by RedazioneDal 22 novembre 2024 è disponibile su Netflix2. Si tratta della secondadella serie TV di successo prodotta in Germania e incentrata sulla vita delElisabetta d’Austria, Sissi. I nuovi episodi mostrano agli spettatori nuovi colpi di scena a palazzo. Sissi e Franz hanno superato la loro prima crisi, ma ecco che in un’atmosfera di serenità arrivano nuovi ostacoli. Mentre Elizabeth deve affrontare la responsabilità di mettere al mondo un erede, a breve, per il futuro dell’impero, Franz deve vedersela con un avversario in Europa.: Franz muore o sopravvive?Leggi anche: Mia (2023): qual è il messaggio, spiegazioneNeldella2 de, Franz rivela che si unirà ai suoi uomini in battaglia, dopo la sconfitta in quella di Magenta.