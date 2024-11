Ilrestodelcarlino.it - Lavori del tram, caos traffico e inquinamento

Da qualche giorno il freddo è aumentato, e sempre meno persone utilizzano le due ruote. E quindi ilautomobilistico aumenta. Ma questo non è il problema, poiché si verifica tutti gli anni. Il problema vero a Bologna sono iper la realizzazione del. Ormai non ci sono strade che, già la mattina dalle 7 - 7.30, non siano bloccate. Questo perché, ad esempio, la via Emilia è trafficata, quindi lo sono via Battindarno, ma anche le piccole strade ad essa afferenti. Io abito in una di queste vie a senso unico e tutte le mattine è così. In questo modo l’è alle stelle, ovunque. Non si sta facendo nulla per evitare questa situazione. Dobbiamo ammalarci tutti ben prima della partenza del? Daniele Zocca