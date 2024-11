Spettacolo.periodicodaily.com - “Lavorare Stanca” è La Denuncia Sociale di PUTCARE in Chiave Rap-Teatrale

PUTCARE, finalista a Music For Change 2024, presenta il suo nuovo singolo "Lavorare Stanca", un esperimento innovativo di drammaturgia attraverso il rap, ed è disponibile da oggi 22 novembre 2024. Il brano fa parte della raccolta ufficiale del contest Music For Change ed è stato realizzato durante la fase "Augmented Residency" del premio, uno dei più prestigiosi riconoscimenti musicali europei a sfondo civile. PUTCARE è stato selezionato come finalista per il tema "Lavoro e Dignità", ottenendo anche il premio speciale di Rete Doc.