L’amicizia tra Berrettini e Sinner inno allo sport | l’Italia avanza in Davis

I due hanno trascinatoin semifinalec’è e grazie a Matteoe Jannikvola in semifinale di Coppa. In una settimana caratterizzata dall’animata discussione tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, i due mostrano un altro lato dello.Rispetto e amicizia pure, valore che non sempre tra due competitor è facile trovare. Gli azzurri hanno eliminato ieri, 21 novembre, l’argentina.Dopo la sconfitta di Musetti e la vittoria di, capitan Volandri, a sorpresa, ma nemmeno tanto visto i rumor, ha schierato l’inedito doppio.Leggi anche: Atp Finals:di nuovo nella storia e per lui guadagni da recordIl romano, nel post match, ha detto: “Se c’è intesa fuori dal campo è tutto più facile anche quando siamo a giocare. C’è sinergia. Ringrazio Jannik per l’impegno e la dedizione, ha giocato tantissime partite quest’anno ma non si tira mai indietro.