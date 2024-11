Ilgiorno.it - La vacanza a Milano della figlia di un tycoon indiano finisce male. Derubata dei bracciali e poi vittima di un’estorsione

– L’incontro è avvenuto in un “shisha bar” in zona Buenos Aires la serata è proseguita all’Hollywood in corso Como e si è conclusa nel peggiore dei modi per una 21enne indi un. Il giovane affascinante, dai modi gentili ed educati, che ha conosciuto quella sera, infatti, dopo averla fatta bere è riuscito a sfilarle otto braccialetti d’oro “di fattura artigianale asiatica” ed è scappato via. Ma non è finita, perché nei giorni successivi lal’ha contattato ed è scattata una presunta estorsione, con la consegna di somme di denaro in più tranche in cambio di quei monili che infine si è rifiutato di restituire. La donna, nata nel Regno Unito da una facoltosa famiglia di origine indiana e da circa due mesi in Italia per una, nei giorni scorsi ha sporto denuncia ai carabinieriStazione Barona - assistita dal team dei legali dello studio penale ICAA di, fondato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale - ipotizzando i reati di rapina ed estorsione.