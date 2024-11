La Talpa lunedì 25 novembre super puntata finale | la chiusura in anticipo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – ‘La’ 2025 verrà smascheratain tardissima serata su Canale 5. La quartadel reality condotto da Diletta Leotta, prevista perin prime time su Canale 5, diventerà infatti unache ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta. A quanto apprende l’Adnkronos, il grandidarà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte le ultime tre puntate, asciugando la parte del talk. La terzade ‘La’, andata in onda18, si è conclusa con una nuova eliminazione: Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, non è riuscita a rispondere nel modo giusto ai quesiti proposti dalla conduttrice e ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5. La caccia allasi concluderà definitivamente25: il gruppo si restringe sempre più.