Quotidiano.net - Incidente al Maximall di Torre Annunziata: cede tettoia, operaio in gravi condizioni

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 22 novembre 2024 – Gravesul lavoro nel cantiere del centro commerciale(Napoli): undi 29 anni è ricoverato inpreoccupanti dopo essere stato travolto da una. Privo di conoscenza, è stato portato dal 118 all’ospedale del Mare di Napoli per politraumi da schiacciamento. I carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’; in arrivo anche il personale dell’Asl. La procura diha disposto il sequestro dell’area: le indagini sono già in corso.