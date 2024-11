Lettera43.it - Il Pd svetta, il M5s si auto divora: così l’alleanza è sempre più infattibile

Le elezioni regionali appena trascorse, con quella doppietta del centrosinistra inflitta alla coalizione di Giorgia Meloni – anche per la testardaggine di Matteo Salvini, che non ha fatto ritirare Donatella Tesei in Umbria per lasciare spazio all’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi – permettono a Elly Schlein dire. Nell’opposizione non ci sono alternative alla segretaria del Partito democratico, e per quanto Giuseppe Conte si dimeni nel duello con Beppe Grillo è difficile pensare di poter estrarre qualcosa di politicamente vivo dalle macerie del Movimento 5 stelle, che in questi giorni cerca via consultazione tra gli iscritti di trovare una bussola dopo mesi, anni, di feroce imborghesimento istituzionale. Ma quella storia è finita da tempo e non sarà Conte a restituire la scintilla al M5s, che funzionava quando funzionava perché era anti-sistema, alternativo a tutti, finanche a se stesso, una sorta di opposizione permanente al Palazzo.